Maksymalne ceny paliw są już znane. Tyle zapłacimy w środę

Minister energii ogłosił, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, litr benzyny 98 – nie więcej niż 7,26 zł, a litr oleju napędowego – nie więcej niż 7,47 zł.

Maksymalne ceny paliw znów obowiązują

W poniedziałek – pierwszego dnia po wznowieniu pakietu CPN – benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 – 7,20 zł za litr, a olej napędowy – nie więcej niż 7,37 zł za litr.

We wtorek benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr, benzyna 98 – 7,20 zł za litr, a olej napędowy – nie więcej niż 7,37 zł za litr.

Pakiet CPN znów obowiązuje, choć w ograniczonym zakresie

Od poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać, choć w ograniczonym zakresie, pakiet CPN – Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych.

Maksymalna cena paliw jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Maksymalną cenę paliw ustala minister energii.

W ubiegły czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pierwotnie pakiet CPN został wprowadzony pod koniec maja, jednak został wygaszony przez rząd z początkiem lipca. W związku z decyzją rządu ceny paliw poszybowały w górę.

1 lipca po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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