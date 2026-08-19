Morawiecki zaproponował powołanie nowej służby. "Odpowiednie mundury"

– Jesteśmy w centrum Warszawy. Jest tutaj bezpiecznie. Można sobie spacerować bez obawy, że niepożądani ludzie będą nas atakować. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowe miasto, wyjątkowy kraj. W zachodniej Europie jest coraz mniej państw, w których można czuć się bezpiecznie. A ja chcę, żeby Polska była najbezpieczniejszym krajem na świecie. I do tego dążymy w naszej polityce zarządzania imigracją – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek późnym wieczorem.

– Stowarzyszenie Rozwój Plus, nasza formacja polityczna, zdecydowanie nie zgadza się na podleganie Komisji Europejskiej w dziedzinie migracji. Jesteśmy po opracowaniu bardzo ciekawego, wartościowego programu. Programu, który pokazuje, że jeśli chcesz żyć w Polsce, jako imigrant, czy ktoś, kto tutaj pracuje, musisz przestrzegać prawa, musisz szanować polską kulturę, musisz poznać polski język. Jeżeli chcesz tutaj zostać, musisz się z Polakami i z Polską zasymilować. Nie żaden multikulturalizm. Multikulti, jak to mówiła Angela Merkel. Jakie jest odwrotne słowo do multikulti? Nie wiem. Ale totalna, brutalna asymilacja. Nie ma żadnego multikulturalizmu. Dbamy o spójność narodową – mówił były premier.

Nowa służba, konto imigranta, alert deportacyjny

– Proponujemy indywidualne konto imigranta. Wszelkie informacje dotyczące legalności pobytu, legalności wykonywania pracy, płaconych w Polsce podatków, płaconych składek. Tego, czy ktoś jest na bakier, czy nie, z polskim prawem. Wszystko ma się znajdować w indywidualnym koncie imigranta – przekazał Morawiecki.

– Punkt numer dwa: alert deportacyjny. Jeżeli jest jakiekolwiek naruszenie prawa, od razu to tam się znajduje. Ale jeżeli jest naruszenie prawa, że tak powiem, w sposób istotny, w taki sposób, że dany imigrant naprawdę zagraża bezpieczeństwu w Polsce, to uruchamia się alert deportacyjny. Co to znaczy? Wszystkie służby powołane do tego są uruchamiane i rozpoczyna się natychmiastowa procedura deportacyjna – wskazał.

– I punkt numer trzy: proponujemy powołanie służby deportacyjnej. Ludzi, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury. Służba, która będzie odpowiednio oznakowana, która będzie bardzo wyraźnym znakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach – oświadczył prezes stowarzyszenia Rozwój Plus.

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