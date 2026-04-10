Prezes PiS zabrał głos w ramach obchodów 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej, które odbyły się w Warszawie. Kaczyński wyraził swoją opinię, że w Smoleńsku doszło do zamachu.

– Mamy dziś kraj, który przeżywa naprawdę bardzo ciężki kryzys. Można powiedzieć – mamy powiedzieć, że mamy kraj, który jest przeciwieństwem tych oczekiwań, choć w pewnym momencie szliśmy właściwą drogą, ale została ona w 2023 roku zatrzymana i dziś każdego dnia niemal przychodzą jakieś nowe złe wieści. Nie ma już nie tylko praworządności, ale nawet prawa, nie ma realizacji polskich interesów, nie ma ich obrony, obrony tego wszystkiego, co składa się na dobry los Polaków i ich dobrą przyszłość – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS stwierdził, że "mamy politykę, która jest dowodem, że zło istnieje". — To zło osobowe jest częścią naszej rzeczywistości. Naszym wielkim obowiązkiem jest mu się przeciwstawić. Nasza rzeczywistość życia publicznego to kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo — ocenił.

Kaczyński: Kłamstwo smoleńskie ciągle trwa

– W centrum dzisiejszego kłamstwa, jest kłamstwo smoleńskie. Ciągle trwa, ciągle interweniuje, wchodzi w nasze życie publiczne, wchodzi w nasz język, wchodzi do tego stopnia, że rzadko używane jest słowo zamach smoleński. A usłyszeliśmy przed chwilą w katedrze te piękne słowa, że Polak nie może być tchórzem, a więc chciałbym z tego miejsca wezwać wszystkich, którzy nie są tchórzami, żeby mówili prawdę, mówili o zamachu smoleńskim – kontynuował polityk.

Część zgromadzonych zaczęła wówczas skandować "to był zamach". – Tak, proszę państwa i to, że w 16 lat po tym zamachu nie ma ciągle nigdzie ani w Polsce, ani na świecie w pełni gotowego oficjalnego dokumentu, który by to stwierdzał, nie jest żadnym dowodem na to, że go nie było – wyjaśnił polityk.

Prezes PiS: Musimy dość do prawdy

– Musimy dojść do prawdy o Smoleńsku, ale nie w ten sposób, że sami wiemy, jak było, że jest mnóstwo dokumentów, że jest ogromny dorobek Antoniego Macierewicza i tego wszystkiego, co uczynił. Ale to musi być oficjalnie stwierdzone przez polskie władze, polski parlament, przez polską dyplomację, która przekażę tę informację jako oficjalną innym państwom. Taki musi być ciągle nasz cel – mówił swoim zwolennikom.

– Historia toczy się poprzez różne wydarzenia, które w jakiejś części historii mają szczególne znaczenie. Dzisiaj takim wydarzeniem jest zbrodnia smoleńska. Nie możemy z tego zrezygnować i poddawać się. Od początku było mówione, że to będzie długo trwało, ale musi zakończyć się finałem. Tym finałem musi być prawda o tym, co wiemy, a co ciągle nie zostało uznane. To nasz cel całego naszego wysiłku ku utrwaleniu pamięci. Ale pamięci, której celem jest Polska – silna, odważna, znacząca i dumna – powiedział Kaczyński.

Szesnaście lat po tragedii smoleńskiej. Kim były ofiary?

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Nawrocki upamiętnił ofiary