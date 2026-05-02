Kowalski oskarża dziennikarzy. "Wyssana z palca prowokacja"

Na portalu Wirtualna Polska pojawił się w ostatnim czasie artykuł sugerujący, że rezygnacja Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie Prawa i Sprawiedliwości mogła mieć związek z aferą Zondacrypto.

Odejście Kowalskiego z PiS powiązane z aferą Zondacrypto? Publikacja Wirtualnej Polski

Według dziennikarzy serwis, którzy powołali się się na pracowników tej firmy, polityk miał składać wizyty w miejscach związanych z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. W artykule poinformowano, że Kowalskiego miał pogrążyć anonim, który trafił na Nowogrodzką do siedziby PiS.

Na reakcje samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Parlamentarzysta stwierdził, że autorzy artykułu Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) i Karolina Wysota (Money.pl) naruszyli jego dobra osobiste "wymyślając historię" o tym, że polityk jeszcze jako wiceminister rolnictwa spotykał się w Katowicach w sprawie kryptowalut."Wystarczyło wejść na [konto – red.] Proste Podatki – na 2 posiedzeniach eksperci z całej Polski omawiali transparentnie projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Pierwsze posiedzenie – marzec 2025 r. na kilka miesięcy przed przesłaniem projektu ustawy do Sejmu. Dokładnie na podstawie informacji z 5.03.2025 r. zostały przygotowane poprawki PiS. Jeżeli dziennikarze bez żadnego kontaktu ze mną wymyślają z grubego palca absurdalną historię – to nie jest dziennikarstwo" – napisał polityk, zapewniając że nie zostawi tak tej sprawy. Wyraził przekonanie, że w procesie cywilnym i karnym "bez problemu prawda wyjdzie na jaw".

Kowalski skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzom

W sobotę Kowalski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o spełnieniu jednej z zapowiedzi.

"Akt oskarżenia wobec @SzJadczak i @k_wysota opłacony i wysłany" – przekazał na platformie X. Jak podkreślił, jeżeli Wirtualna Polska "trzyma się zasad to po przegranym procesie rozstanie się z dziennikarzami, którzy wymyślili sobie wyssaną z palca prowokację z firmą i z ludźmi, których nie znam". "Tyle w temacie" – podsumował.

twitter

