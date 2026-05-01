Dziennikarze WP mają problemy. Chodzi o artykuł o Kowalskim i kryptowalutach

Kowalski przekonuje, że Szymon Jadczak (Wirtualna Polska) i Karolina Wysota (Money.pl) naruszyli jego dobra osobiste "wymyślając historię" o tym, że polityk jeszcze jako wiceminister rolnictwa spotykał się w Katowicach w sprawie kryptowalut.

"Wystarczyło wejść na [konto – red.] Proste Podatki – na 2 posiedzeniach eksperci z całej Polski omawiali transparentnie projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Pierwsze posiedzenie – marzec 2025 r. na kilka miesięcy przed przesłaniem projektu ustawy do Sejmu. Dokładnie na podstawie informacji z 5.03.2025 r. zostały przygotowane poprawki PiS. Jeżeli dziennikarze bez żadnego kontaktu ze mną wymyślają z grubego palca absurdalną historię – to nie jest dziennikarstwo" –napisał polityk.

Kowalski zapewnia, że nie odpuści tej sprawy. Poseł jest przekonany, że w procesie cywilnym i karnym "bez problemu prawda wyjdzie na jaw".

W kolejnym wpisie Kowalski zwrócił się bezpośrednio do redakcji Wirtualnej Polski o przesłanie danych adresowych obojga dziennikarzy. "Prywatny akt oskarżenia o czyny z art. 212 kk gotowy dziś do wysłania. Proszę o pilne podanie danych" – napisał na X. Do swego komentarza dodał skan pisma procesowego przeciwko dwójce dziennikarzy.

Wcześniej sam Jadczak zapewnił, że nie boi się żadnego pozwu. "Pan się nie emocjonuje tylko odpowie na pytania, które wysłaliśmy. A procesy z politykami to czysta przyjemność. Zawsze na tym źle wychodzą. Wynajmijcie sobie adwokata na spółkę z Giertychem, taniej Was wyjdzie. Może Wipler wam kogoś poleci?" – napisał bezpośrednio do Janusza Kowalskiego na X.

Kowalski odchodzi z PiS

Poseł Janusz Kowalski poinformował w czwartek, że złożył rezygnację z członkostwa w klubie PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek potwierdził, że rezygnacja została przyjęta.

"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" – napisał Kowalski w czwartek (30 kwietnia) w serwisie X.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy poseł planuje przejść do innej partii politycznej.

