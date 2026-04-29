Ministerstwo dało dostęp do danych. Gawkowski w cieniu Zondacrypto

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", wątek Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się w związku z decyzją o przyznaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych spółce powiązanej z otoczeniem tej giełdy kryptowalut.

Dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych

Chodzi o firmę TryPay, należącą do grupy kontrolowanej przez Przemysława Krala, prezesa Zondacrypto. Spółka działa jako krajowa instytucja płatnicza i znajduje się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w styczniu 2026 roku pozytywnie rozpatrzyło wniosek TryPay o dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych, czyli centralnego systemu państwowego, wykorzystywanego między innymi do weryfikacji tożsamości w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Resort zaznacza, że dostęp miał charakter ograniczony i obejmował wyłącznie podstawowe dane pozwalające potwierdzić ważność dokumentu oraz zgodność informacji. Decyzja miała zostać wydana na standardowych zasadach.

Jednocześnie ministerstwo wskazuje, że spółka ostatecznie nie zaczęła korzystać z tego dostępu. Z informacji Centralnego Ośrodka Informatyki wynika, że TryPay nie uzyskała wymaganych certyfikatów technicznych, które umożliwiłyby połączenie z systemem.

KNF: Działalność TryPay mieściła się w ramach obowiązujących przepisów

Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", spółka TryPay pośredniczyła w przepływie środków między bankami a giełdą kryptowalut, co było kluczowe, ponieważ banki w Polsce ograniczają współpracę z branżą krypto, powołując się na ryzyko związane z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że działalność TryPay mieściła się w ramach obowiązujących przepisów dotyczących usług płatniczych. Regulator zwraca uwagę, że instytucje płatnicze odpowiadają za transfer środków, ale nie uczestniczą w obrocie kryptowalutami, który pozostaje poza jego bezpośrednim nadzorem. Jak wynika z informacji przywoływanych przez "Gazetę Wyborczą", resor kierowany przez Gawkowskiego, wydając odpowiednie decyzje powinien już wiedzieć o możliwych powiązaniach Zondacrypto z Rosją. Ministerstwo Cyfryzacji nie odnosi się bezpośrednio do tych doniesień, wskazując, że ewentualne informacje tego typu mogą mieć charakter niejawny.

"Kryptoafera". Rzecznik rządu oskarża PiSCzytaj też:

"To są sprawy dla prokuratury". Czarzasty: Prezydent będzie odpowiadał na pytania