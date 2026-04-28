"To są sprawy dla prokuratury". Czarzasty: Prezydent będzie odpowiadał na pytania

Politycy koalicji rządzącej od kilku tygodni atakują prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej kryptowalut. Wczoraj Nawrocki odniósł się do tych zarzutów i podał, że pierwsze pismo ABW dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 roku, czyli 11 dni po zawetowaniu wspomnianej ustawy.

Czarzasty uderza w Nawrockiego

Tymczasem marszałek Sejmu, komentując oświadczenie prezydenta, stwierdził we wtorek, że cała sprawa jest "bardzo poważna", a Nawrocki może wkrótce musieć odpowiedzieć na pytania prokuratorów. Wyjaśniał, że "trzeba się spodziewać inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, bo ten problem musi zostać uregulowany", dodając, że tego rodzaju rozwiązań prawnych wymaga Unia Europejska. Lider Lewicy wspomniał równeż, że w sprawie Zondacrypto pojawił się w ostatnich dniach wątek rosyjski.

– Pojawia się coraz więcej pytań o to, kto wiedział o udziale tej mafii: czy wiedział pan prezydent, czy wiedzieli politycy PiS i Konfederacji. Pojawiają się pytania, którzy politycy byli finansowani przez tę firmę i czy mieli z nią kontakt, jakie to były pieniądze, za co były płacone [...] Wszystko to jest po prostu bardzo podejrzane. Czy były łapówki? Kto je dawał, jeżeli były? – pytał.

– To są sprawy dla prokuratury i myślę, mając część wiedzy na ten temat, że sprawa jest bardzo rozwojowa. Myślę, że na te pytania będzie odpowiadał pan prezydent i kancelaria pana prezydenta, i politycy PiS, i Konfederacji – dodał marszałek Sejmu.

Weto prezydenta

17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa wprowadzała m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, ocenił, że przepisy były zbyt restrykcyjne.

"Prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy" – tłumaczył wtedy na platformie X rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

