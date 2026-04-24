Polacy ocenili Czarzastego. Zdania w sondażu są podzielone

SW Research na zlecenie portalu Onet.pl, przeprowadził sondaż, w którym zadał Polakom pytanie: "Jak w Twojej ocenie Włodzimierz Czarzasty radzi sobie na stanowisku marszałka Sejmu?".

39,2 proc. Polaków dobrze ocenia Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu. Odpowiedź "zdecydowania dobrze" wskazało 18,1 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" – 21,1 proc. respondentów.

Włodzimierz Czarzasty ma jednak także spore grono przeciwników.

Negatywnie marszałka Sejmu ocenia 30,3 proc. badanych. "Zdecydowanie źle" ocenia go 18,7 proc. Polaków, zaś "raczej źle" – 11,6 proc.

Duża grupa ankietowanych nie ma zdania o Włodzimierzu Czarzastym. Opcję "trudno powiedzieć" zaznaczyło aż 30,4 proc. badanych.

Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie 2025 roku

Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy został wybrany na marszałka Sejmu w listopadzie ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku byłego lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który został wicemarszałkiem Sejmu.

Za wyborem Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji była realizacją umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 roku liderzy ugrupowań tworzących rząd premiera Donalda Tuska.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 23 kwietnia 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Czytaj też:

"Trzeba podjąć radykalne decyzje". Czarzasty: Dla niektórych środowisk kontrowersyjne

Czarzasty krytykuje Trumpa. "To jedna rzecz jaka mu się udała"