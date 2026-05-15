Nagły zwrot w Sejmie. Ważne głosowanie wycofane z porządku obrad

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po wysłuchaniu kandydatów, Kolegium uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Mateusz Szpytma, obecny zastępca prezesa IPN.

Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego Jerzemu Woźniakowi, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu.

Zgodnie z ustawą o IPN, prezesa Instytutu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swojego grona. Wiadomo, że kandydatura Szpytmy może liczyć na poparcie klubów PiS, Konfederacji i PSL, a także – przynajmniej częściowo – Polski 2050.

Nie będzie głosowania nad wyborem prezesa IPN

W piątek Sejm miał głosować nad wnioskiem Kolegium IPN. Jednak głosowanie zostało wycofane z porządku obrad izby. Informację w tej sprawie jako pierwsza podała stacja Polsat News. Doniesienia potwierdził marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 40 – powołanie prezesa IPN – przekazał w trakcie posiedzenia Sejmu.

Według nieoficjalnych ustaleń, głosowanie wycofano ze względu na niewystarczające poparcie dla kandydatury Szpytmy. W koalicji rządowej doszło bowiem do rozłamu. Przeciwko tej kandydaturze jest Koalicja Obywatelska, przekonując, że Mateusz Szpytma będzie kontynuatorem polityki Karola Nawrockiego "upolityczniania" IPN.

Pod koniec kwietnia Szpytma otrzymał poparcie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stosunkiem głosów 21 do 13. Za byli m.in. posłowie PiS i PSL. Przeciwko: posłowie KO, Sławomir Ćwik z Centrum oraz niezrzeszony Tomasz Zimoch.

