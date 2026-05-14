Kukiz o politycznej przyszłości. "Biorę pod uwagę taki plan"

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 r. Dokładny termin głosowania wyznaczy prezydent. Wybory do Sejmu i Senatu muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 11 listopada 2027 r.

Aby partia mogła wejść do Sejmu, musi przekroczyć próg wyborczy wynoszący 5 proc. W przypadku koalicji wyborczej jest to 8 proc. Natomiast mandat senatora zdobywa kandydat z największą liczbą głosów w danym okręgu.

Kukiz odejdzie z polityki?

W programie "Studio Parlament" na antenie Polsat News Paweł Kukiz oświadczył, że nie ma szans na stworzenie własnego komitetu wyborczego. Jedyną opcją pozostaje start w wyborach z ramienia ugrupowania, które zechce realizować postulaty lidera Kukiz'15. – Zatańczę w każdej partii, która zechce wprowadzić zmiany ustrojowe, o których mówię od lat: zmiana ordynacji wyborczej, obniżenie progów w referendach lokalnych, zmiana czy dopracowanie tej fatalnej konstytucji, która określi, czy żyjemy w systemie prezydenckim czy kanclerskim, pakiet ustaw antykorupcyjnych, sędziowie pokoju wybierani przez obywateli – wymieniał.

Kukiz zdradził, że spotyka się z politykami różnych opcji, m.in. Mateuszem Morawieckim z Prawa i Sprawiedliwości oraz Przemysławem Wiplerem z Konfederacji. Były kandydat na prezydenta nie wyklucza również odejścia z polityki. – Biorę pod uwagę też taki plan, że niestety będę musiał się poddać, bo jeżeli nie znajdę partnera do tego tańca ustrojowego, reformatorskiego, to sam po prostu wiem, że niczego nie osiągnę – stwierdził.

W przeszłości Paweł Kukiz współpracował z różnymi środowiskami politycznymi. W 2019 r. wystartował do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Koalicji Polskiej. Z kolei w 2023 r. uzyskał mandat poselski z list Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie Paweł Kukiz należy w Sejmie do koła Demokracja Bezpośrednia (wraz z Jarosławem Sachajko, Janem Krzysztofem Ardanowskim i Tomaszem Rzymkowskim).

3 maja br. Kukiz otrzymał od prezydenta Karola Nawrockiego zaproszenie do Rady Nowej Konstytucji, choć nie osobiście – zaproszenie było skierowane do przedstawiciela koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. W rozmowie z Tok FM polityk wyznał, że zaproszenie od głowy państwa było "jedną z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat".

