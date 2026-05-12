Kukiz dostał wiadomość od prezydenta. "Jedna z piękniejszych od wielu lat"

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie akty powołania do rady otrzymali m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Józef Zych (PSL) i konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski (Uniwersytet Warszawski).

Rada Nowej Konstytucji. Kukiz o zaproszeniu od prezydenta

Zaproszenie do Rady Nowej Konstytucji otrzymał także poseł Paweł Kukiz, choć nie osobiście – zaproszenie było skierowane do przedstawiciela koła poselskiego Demokracji Bezpośredniej, do którego oprócz Kukiza należą: Jan Krzysztof Ardanowski, Jarosław Sachajko i Tomasz Rzymkowski.

Kukiz pytany we wtorek (12 maja) w radiu TOK FM, czy nie obawia się, że rada nie będzie w stanie faktycznie doprowadzić do zmian w konstytucji, odpowiedział krótko: "Jakbym się obawiał, to nigdy bym nie był żonaty".

– Oczywiście, różnie może być. Może to być wydmuszka, ale może się też okazać, że skończy się pozytywnie, czyli napisaniem w końcu nowej konstytucji – dodał.

Podkreślił, że zaproszenie do rady było "jedną z piękniejszych wiadomości od wielu, wielu lat".

Czy potrzebujemy nowej konstytucji? Polacy zabrali głos

Według najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, który przeprowadzono w dniach 9-10 maja, 42 proc. badanych uważa, że Polska potrzebuje nowej konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36 proc. pytanych.

Ta sama pracownia zapytała ankietowanych, czy w Polsce powinien obowiązywać system prezydencki czy parlamentarny. Za pierwszą opcją, która oznacza zwiększenie kompetencji głowy państwa, opowiedziało się prawie 30 proc. respondentów. Utrzymania obecnego systemu, w którym najważniejsze decyzje podejmuje premier, chce 44 proc. badanych.

