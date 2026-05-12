Spory wzrost cen w Niemczech. Inflacja najwyższa od stycznia 2024 roku

Atak USA i Izraela na Iran wywołał w kwietniu gwałtowny wzrost kosztów życia w Niemczech.
Stopa inflacji osiągnęła 2,9 proc., czyli najwyższy poziom od stycznia 2024 roku.
– Kolejny wzrost cen energii w wyniku wojny z Iranem spowodował wzrost ogólnej inflacji drugi miesiąc z rzędu. Szczególnie utrzymująca się presja cenowa na paliwa jest wyraźnie odczuwalna dla konsumentów – wyjaśniła Ruth Brand, szefowa Federalnego Urzędu Statystycznego.
W kwietniu w Niemczech ceny energii poszybowały o 10,1 proc.
Paliwa w Niemczech podrożały o 26,2 proc., a lekki olej opałowy o 55,1 proc.
Energia elektryczna (-4,5 proc.), gaz ziemny (-3,0 proc.) oraz ciepło sieciowe (-1,1 proc.) były tańsze niż rok wcześniej.
W poprzednim miesiącu w Niemczech wzrosły także ceny żywności. Wyraźnie podrożał cukier, dżem, miód i inne słodycze (+6,6 proc.), w tym czekolada – o 9,7 proc..
Podrożały także mięso i owoce (po 3,6 proc.).
Spadły ceny tłuszczów i olejów spożywczych (-13,9 proc., w tym masła – o 25,4 proc. i oliwy z oliwek – o 8,9 proc.). Potaniały też ziemniaki (-14,4 procent).
Z kolei ceny jaj wzrosły o prawie 15 proc. Droższe stały się również takie towary takie, jak: kawa, herbata i kakao (wzrost o 11,2 proc.), a także tytoń (wzrost o 6,2 proc.).
W kwietniu ceny usług w Niemczech wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrosły ceny za konserwację i naprawę pojazdów (o 5,0 proc.), wizyty w restauracjach (o 3,2 proc.) oraz czynsze netto bez opłat eksploatacyjnych (o 1,8 proc.).
Tylko nieliczne usługi były tańsze, w tym wycieczki zorganizowane (o 3,5 proc.).
GUS ujawnia dane dot. inflacji. Złe wieści
