Spory wzrost cen w Niemczech. Inflacja najwyższa od stycznia 2024 roku

Atak USA i Izraela na Iran wywołał w kwietniu gwałtowny wzrost kosztów życia w Niemczech.

Stopa inflacji osiągnęła 2,9 proc., czyli najwyższy poziom od stycznia 2024 roku.

– Kolejny wzrost cen energii w wyniku wojny z Iranem spowodował wzrost ogólnej inflacji drugi miesiąc z rzędu. Szczególnie utrzymująca się presja cenowa na paliwa jest wyraźnie odczuwalna dla konsumentów – wyjaśniła Ruth Brand, szefowa Federalnego Urzędu Statystycznego.

W kwietniu w Niemczech ceny energii poszybowały o 10,1 proc.

Paliwa w Niemczech podrożały o 26,2 proc., a lekki olej opałowy o 55,1 proc.

Energia elektryczna (-4,5 proc.), gaz ziemny (-3,0 proc.) oraz ciepło sieciowe (-1,1 proc.) były tańsze niż rok wcześniej.

W poprzednim miesiącu w Niemczech wzrosły także ceny żywności. Wyraźnie podrożał cukier, dżem, miód i inne słodycze (+6,6 proc.), w tym czekolada – o 9,7 proc..

Podrożały także mięso i owoce (po 3,6 proc.).

Spadły ceny tłuszczów i olejów spożywczych (-13,9 proc., w tym masła – o 25,4 proc. i oliwy z oliwek – o 8,9 proc.). Potaniały też ziemniaki (-14,4 procent).

Z kolei ceny jaj wzrosły o prawie 15 proc. Droższe stały się również takie towary takie, jak: kawa, herbata i kakao (wzrost o 11,2 proc.), a także tytoń (wzrost o 6,2 proc.).

W kwietniu ceny usług w Niemczech wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Wzrosły ceny za konserwację i naprawę pojazdów (o 5,0 proc.), wizyty w restauracjach (o 3,2 proc.) oraz czynsze netto bez opłat eksploatacyjnych (o 1,8 proc.).

Tylko nieliczne usługi były tańsze, w tym wycieczki zorganizowane (o 3,5 proc.).

Czytaj też:

GUS ujawnia dane dot. inflacji. Złe wieściCzytaj też:

Tak Polacy wydają pieniądze. Paliwa skoczyły w górę