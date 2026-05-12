Bezprecedensowy skandal w USA. Burmistrz okazała się chińską agentką

Wang została oskarżona w kwietniu. Śledczy twierdzą, że prowadziła działalność agenturalną i wykonywała polecenia chińskich urzędników. Burmistrz miała publikować materiały przychylne Chinom, tym samym łamiąc obowiązujące prawo.

Wang ma się teraz stawić w sądzie federalnym w Los Angeles. Polityk zrezygnowała już z piastowanego urzędu.

– Chcemy jasno powiedzieć: to śledztwo dotyczy indywidualnego zachowania, a zarzuty dotyczą zachowań, które ustały po zaprzysiężeniu pani Wang w grudniu 2022 roku – powiedział rzecznik władz miasta Arcadia Dominic Lazzaretto.

Wang grozi do 10 lat więzienia

Jak donoszą media, Wang ma zamiar przyznać się do winy. Grozi jej do 10 lat więzienia. Jej adwokaci przekazali, że kobieta bierze odpowiedzialność za swoje błędy. "Przeprasza i żałuje błędów, które popełniła w życiu osobistym" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu jej obrońców. "Jej miłość i oddanie społeczności Arcadii nie zmieniły się i nie osłabły" – dodano.

Eileen Wang wraz ze swym znajomym Yaoningiem Sunem miała prowadzić prochińską witrynę internetową US News Centre. Na stronie publikowano materiały chińskich władz oraz informacje prezentujące interesy władz w Pekinie. Sun obecnie przebywa w więzieniu, gdzie odsiaduje karę czterech lat pozbawienia wolności. Wang i Sun byli zaręczeni do 2024 roku, gdy ich związek się rozpadł. Obrońcy byłej burmistrz twierdzą, że kobieta była zaślepiona miłością, która sprowadziła ją na złe tory.

Trump odwiedzi Chiny

Na zaproszenie Xi Jinpinga prezydent USA złoży wizytę państwową w Chinach w dniach 13-15 maja, poinformowało chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biały Dom wcześniej zapowiadał, że szczyt odbędzie się w dniach 14-15 maja. Media przypominają, że Donald Trump ostatni raz odwiedził Chiny w 2017 roku. Spotkanie z przywódcą Chin było planowane już wcześniej, jednak wybuch wojny na Bliskim Wschodzie pokrzyżował te plany.

