Chińczycy zdobywają polski rynek. Nastąpił wzrost

Wspomniana liczba stanowi spadek o 18,61 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Instytut, przedstawiając wyliczenia, powołał się na dane CEPiK. Prognoza IBRM Samar na 2026 rok zakłada rejestrację ok. 635 tys. samochodów osobowych oraz 75 tys. samochodów dostawczych.

Tyle wyniósł udział chińskich producentów

"Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wzrósł w kwietniu w porównaniu do marca i wyniósł 12,7 proc., jednocześnie pod względem liczby zakupionych aut wynik kwietniowy był dla producentów z Chin słabszy od marcowego; udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) nieznacznie spadł – do 5,1 proc., warto jednak zauważyć, że kwietniowy wynik po raz pierwszy przekroczył 2,6 tys. zarejestrowanych samochodów elektrycznych" – czytamy w komunikacie.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w kwietniu 2026 roku zarejestrowano w Polsce 57 874 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 10,23 proc. (+5 370 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 18,61 proc. (-13 237 szt.) mniej niż w marcu 2026 roku. Dane skumulowane (227 639 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2026 roku o 7,94 proc. (+16 748 szt.).

Samochody dostawcze a auta osobowe. Są szczegółowe wyliczenia

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 51 827 samochodów osobowych, o 10,35 proc. (+4 859 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 18,89 proc. (-12 073 szt.) mniej niż w marcu br.

"W kwietniu 2026 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 34 proc.. Udział firm osiągnął poziom 66 proc." – czytamy dalej.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 6 047, o 9,2 proc. (+511 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 16,14 proc. (-1 164 szt.) mniej niż w marcu br.

