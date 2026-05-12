"Aby zachował minimum powagi". Przydacz apeluje do Czarzastego

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro wraz z byłym wiceministrem sprawiedliwości, posłem PiS Marcinem Romanowskim, jest podejrzany w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Czarzasty komentuje wyjazd Ziobry do USA

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył na konferencji prasowej, że nigdy nie walczył z narodem amerykańskim, z państwem amerykańskim, "ale politykę zagraniczną nie można uprawiać ani na kolanach, zawsze to mówię, a Polska jest podmiotem w tych sprawach".

– Jesteśmy partnerem w NATO USA i jeżeli jest taka sytuacja, że obywatel ścigany przez polskie prawo ucieka do USA, to moim zdaniem USA powinny tego obywatela do Polski odesłać – mówił.

– Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że USA są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju – mówił.

Przydacz apeluje do Czarzastego. "Aby zachował minimum powagi"

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na konferencji prasowej we wtorek, zapytał: "I cóż pan marszałek planuje w związku z tym? Powrót do Układu Warszawskiego? Czy jakieś inne ma pomysły jeszcze wynikające z jego doświadczeń z lat osiemdziesiątych?".

– Apelowałbym do marszałka Sejmu o to, aby zachował minimum powagi w związku z pełnioną przez siebie funkcją – dodał.

Zdaniem Marcina Przydacza Włodzimierz Czarzasty co – jak mówił – "wynika to także z jego komunistycznej biografii, ma w sobie jakiś gen antyamerykanizmu".

– Nie wiem, czy wynika to z edukacji, czy z internalizowanych w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych wartości marksistowskich ale ma w sobie jakąś niechęć do Stanów Zjednoczonych i robi bardzo dużo, aby psuć tę dobrą atmosferę w momencie, w którym my dyskutujemy o wzmocnieniu obecności amerykańskiej wojskowej w Polsce, pracujemy nad tym, aby kontrakty zbrojeniowe nie ulegały opóźnieniom w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, pan marszałek Czarzasty bawi się tematyką amerykańską dla jakichś swoich małych emocji czy małych punkcików politycznych Jest to skrajnie nieodpowiedzialne i apeluję do tego człowieka, aby zaprzestał działania przeciwko interesowi państwa polskiego – dodał prezydencki minister.

