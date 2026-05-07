"Dość kompromitujący brak wiedzy". Przydacz wbija szpilę w Sikorskiego

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przypomniał we wpisie na platformie X, że "ustawa o kryptowalutach jest wdrożeniem dyrektywy europejskiej".

"Prezydent nie powinien się w ogóle tym zajmować. Wtrącił się tylko po to aby chronić swych sponsorów z kampanii wyborczej" – dodał.

Przydacz uderza w Sikorskiego

Na wpis Radosława Sikorskiego zareagował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który napisał, że "projekt ustawy o kryptowalutach jest uzupełnieniem unijnego ROZPORZĄDZENIA, a nie dyrektywy".

"Wdraża to się dyrektywy, a rozporządzenia obowiązują bezpośrednio. Można realizować zadania, a nie wdrażać. Wiedza na poziomie studenta I roku. Dość kompromitujący brak wiedzy, jak na ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Pan sobie wpisze: rozporządzenie MiCA z 2023 r. Plus podręcznik do prawa europejskiego do poduszki. Następnym razem może będzie lepiej" – podkreślił.

Marcin Przydacz dodał, że "swoją drogą, mieliście kilka lat na to działanie". "Lenie" – zakończył swój wpis.

Ustawa o rynku kryptoaktywów

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że w tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

– Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności – mówił szef rządu.

W środę szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Tłumaczył, że prezydencki projekt ustawy zakłada m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.

