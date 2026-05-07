"Afera Zonda to afera Tuska". Poseł domaga się komisji śledczej

Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, ocenił we wpisie na platformie X, że "afera Zonda to afera Tuska".

Poseł podkreślił, że "to ekipa Tuska w kwietniu 2024 roku umorzyła śledztwo w sprawie spółki Przemysława Krala". "Czy po to też przejął Bodnar nielegalnie prokuraturę? Komisja śledcza!" – stwierdził.

Janusz Kowalski we wpisie podkreślił, że "dzięki decyzji Tuska estońska Zonda przez blisko dwa lata działała w Polsce pod osłoną służb Tuska, które pozwoliły Zondzie zawierać umowy reklamowe z czterema klubami Ekstraklasy, TVN, Tour de Pologne czy WOŚP". "Służby Tuska nie reagowały na ostrzeżenia estońskiego regulatora. Przypadek? Nie! Nie ma tu przypadku" – ocenił.

Polityk wskazał, że "Tusk przygotował ustawę o kryptowalutach, która niszczyła polskie firmy krypto w interesie i banków i takich firm zagranicznych jak Zonda". "Kto z Ministerstwa Finansów dokładnie jest umoczony w tę sprawę musi wyjaśnić komisja śledcza. To chyba pierwszy w III RP przypadek, że rząd polski forsuje ustawę niszczącą ważną część sektora finansowego w Polsce w interesie zagranicznych firm. A może odpowiedź w czym interesie tak konsekwentnie działa Koalicja Obywatelska w wykazie darowizn dla Fundacji Campus Polska?" – zapytał.

Zdaniem Janusza Kowalskiego "Tusk, by zakryć swoją kompromitację 5 grudnia 2025 roku zorganizował tajne posiedzenie Sejmu w sprawie kryptowalut". "To była kompromitacja to kwadratu. I od razu Tusk zablokował odtajnienie tego posiedzenia Sejmu! To była przykrywka dla kompromitacji służb Tuska chroniących latami Zonda" – napisał.

W ocenie posła niezrzeszonego "atak na prezydenta, na PiS, na Konfederację nie jest przypadkowy". "Ruszyła skoordynowana i opłacana przez kogoś kampania – brudnego PR i kampania produkowania profesjonalnych filmików w internecie. Moim zdaniem za kampanią stoi ci w interesie, których Tusk forsuje najbardziej zamordystyczną ustawę o kryptowalutach pozbawiającą Polskę miliardowych dochodów budżetowyh z podatkód od firm, które uciekają z Polski" – dodał.

Poseł Kowalski domaga się komisji śledczej

Janusz Kowalski poinformował, że jest zwolennikiem złożenia przez PiS wniosku w sprawie powołania komisji śledczej na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

"Odwagi! Tusk, Siemoniak, Domański, Żurek i Bodnar są na widelcu. Z dokumentów wynika, że po to także przejęli nielegalnie prokuraturę, aby skręcić śledztwo w sprawie Krala! Odtajnić posiedzenie Sejmu w sprawie kryptowalut z 5 grudnia 2025 roku i powołać komisję śledczą. TUSK BĘDZIE PRZECIW, bo jest umoczony w tej aferze po uszy. Czas go rozliczyć!" – podkreślił.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Od 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo prokuratury prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił w mediach, że „żaden wątek, żadna hipoteza w tym postępowaniu nie zostanie pominięta, tak samo jak ślad rosyjski, wątek grup przestępczych”.

