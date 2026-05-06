Czarzasty po zapowiedzi Tuska: Przegramy po raz trzeci

Polityk ocenia, że weta prezydenta są w tej sprawie niezrozumiałe dla opinii publicznej. – A szczególnie dla ludzi, którzy właśnie tracą swoje majątki albo część swoich majątków albo inwestycji, ale również i dla nas nie są zrozumiałe, dlatego że ta ZondaCrypto śmierdzi po prostu na kilometr no i padają takie pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć, pytanie pierwsze, dlaczego prezydent to wetuje, jaki ma w tym interes – stwierdził Włodzimierz Czarzasty w „Sygnałach dnia” PR1.

– Jeżeli prezydent chce zawetować po to, że wysłuchał pana Boguckiego na sali, który powie do Donalda Tuska i do koalicji 15 października – po raz trzeci przegracie, to powiem panu tak. Przegramy po raz trzeci, broniąc ludzi i mówiąc tym ludziom – gdybyśmy tę ustawę wprowadzili w czasie, tak jak za pierwszym razem, to bardzo możliwe, że byśmy was ochronili, a tak macie człowieka przez którego tracicie majątki – mówił marszałek Sejmu.

Następnie Czarzasty zwrócił się bezpośrednio do samego Nawrockiego. – Pytanie jest takie – kogo pan kryje, panie prezydencie? Czy pan kryje mafię, czy pan kryje przestępców, czy kontakty z mafią rosyjską? – dopytywał.

Prezydent odcina się od oskarżeń

17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy zakładały m.in. rozszerzenie uprawnień KNF, w tym możliwość wstrzymania ofert publicznych kryptowalut. Prezydent uznał ustawę za zbyt restrykcyjną. Jak tłumaczył jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, regulacje mogły zagrażać "wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa". Tego samego dnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Prezydent Karol Nawrocki twierdzi, że sygnały od służb o nieprawidłowościach w związku z giełdą pojawiły się dopiero po jego decyzji o wecie. – Pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (...) wpłynęło 12 grudnia 2025 roku, czyli 11 dni po zawetowaniu ustawy – mówił.

Czytaj też:

Afera Zonda ma drugie dno? "Odtajnij Donaldzie posiedzenie Sejmu z 5 grudnia"Czytaj też:

"Macie ostatnią szansę". Tusk nie odpuszcza w sprawie kryptowalut