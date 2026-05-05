"Macie ostatnią szansę". Tusk nie odpuszcza w sprawie kryptowalut

– Chciałbym państwa poinformować, że postanowiliśmy z odpowiednimi ministrami wrócić jak najszybciej do ustawowego rozwiązania problemu kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut. Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent oraz liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za mocne słowo, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko pracy instytucji, są już na stole – powiedział tuż przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Szef rządu mówił o powiązaniach Zondacrypto z rosyjską mafią. – Mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła nie, że są dwuznaczne, tylko są wyjątkowo ciemne – stwierdził.

Tusk o kryptowalutach: Mój ostatni apel

– Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyna zmiana, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności – oświadczył premier. – Jedyną zmianą, jaką zaproponujemy, będzie jeszcze większe zaostrzenie kar dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa, takich działań się podjąć – podkreślił.

– To jest mój ostatni apel, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mentzena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent oraz prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji – stwierdził Tusk. – Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie – dodał.

Podwójne weto prezydenta Nawrockiego

17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy zakładały m.in. rozszerzenie uprawnień KNF, w tym możliwość wstrzymania ofert publicznych kryptowalut. Prezydent uznał ustawę za zbyt restrykcyjną. Jak tłumaczył jego rzecznik Rafał Leśkiewicz, regulacje mogły zagrażać "wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Nawrocki zawetował ustawę o niemal identycznej treści. Drugi projekt różnił się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

