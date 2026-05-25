Seria wulgarnych wpisów Protasiewicza. "Twojego wzwodu nie uratuje"

Były poseł i były europoseł Jacek Protasiewicz objął stanowisko zarządcze w szpitalu powiatowym w Lipnie. W grudniu 2025 r. rozpisano konkurs na dodatkowego członka zarządu szpitala. Wcześniej w placówce był prezes zarządu i wiceprezes. "Konkurs wygrał Jacek Protasiewicz, doświadczony polityk, w ostatnich kilku latach związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 2023 r. startował z list Trzeciej Drogi do Sejmu, ale nie zdobył wystarczającego poparcia. Został wicewojewodą dolnośląskim z rekomendacji PSL-u. W kwietniu 2024 r. został jednak odwołany ze stanowiska przez premiera Donalda Tuska. Powodem była seria obraźliwych wpisów opublikowanych przez Protasiewicza w portalu X, wymierzonych w różne osoby, w tym w polityków. Protasiewicz sugerował m.in., że niektórzy politycy uzyskują pracę wskutek świadczenia usług seksualnych" – opisuje portal zero.pl.

Wulgarne wpisy Protasiewicza

Artykuł skomentował dziennikarz Marcin Dobski z TV Republika: "Wszyscy narzekacie na władzę w kontekście ochrony zdrowia, tymczasem szpital w Lipnie uratował życie Protasiewiczowi".

To nie spodobało się byłemu posłowi. "Twojego wzwodu nie uratuje. W zasadzie – nikt i nic impotentna nie uratuje. Nauczyć się z tym żyć, cioto!" – stwierdził wulgarnie. "Powoli możesz pakować rzeczy" – dodał Dobski, a Protasiewicz nie odpuszczał: "Twoje? A co ty masz, poza obwisłym ku***em, gołodupcu śmieszny?".

Później, na wpis jednego z internautów o tym, że opinia publiczna jest zainteresowana tym, jak Protasiewicz zdobył posadę, były wicewojewoda napisał: "Kogo? To jest spółka z o.o. Obchodzi właściciela, radę nadzorczą, pacjentów i pracowników, a nie jakieś internetowe cioty lub dziennikarskie miernoty, jak Marcin Dobski lub Patryk Słowik. Szpital nie ma długów. Jako jedna z niewielu takich placówek w Polsce. Miernota Słowik tego nie napisał".

Czytaj też:

Bogucki: Tusk i ekipa otrzymali trzy potężne ciosy