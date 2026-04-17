Druga próba odrzucenia weta prezydenta. Sejm zagłosował

W piątek Sejm przeprowadził głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Decyzją parlamentarzystów stanowisko głowy państwa pozostało w mocy. Była to druga próba Koalicji Obywatelskiej wprowadzenia ustawy w życie.

Zgodnie z Konstytucją do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba było 3/5 głosów. Podczas głosowania koalicji zabrakło wymaganej liczby, zatem decyzja prezydenta Karola Nawrockiego pozostała w mocy.

Za ponownym uchwaleniem ustawy o kryptowalutach głosowało 437 posłów. Za było 243 parlamentarzystów, przeciw 191, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Do przyjęcia ustawy i obalenia weta prezydenta potrzeba było 263 głosów.

Koalicja próbowała obalić weto prezydenta po raz drugi

Kiedy na początku grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut, projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie.

Za odrzuceniem weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 parlamentarzystów. Za odrzuceniem głosowali politycy Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Lewicy i Razem, a przeciwko byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu.

Politycy PiS i Konfederacji od początku podkreśli, że jest to kolejny temat zastępczy, który ma zasłonić fatalną politykę rządu, w tym między innymi na polu ochrony zdrowia. Sławomir Mentzen powiedział w Sejmie, że premier ani politycy, którzy głosowali za odrzuceniem prezydenckiego weta nie mają zielonego pojęcia jak funkcjonuje rynek kryptowalut. Z kolei Kancelaria prezydenta zapowiedziała wówczas, że będzie inicjatywa prezydencka dotycząca regulacji rynku kryptowalut.

