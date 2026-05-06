Bogucki o zapowiedzi Tuska: Jest mistrzem w szukaniu tematów zastępczych

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek (5 maja), że w tym tygodniu rząd skieruje do Sejmu nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.

– Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności – mówił szef rządu.

Przekonywał, że "mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad", w którą wplątani są bezpośrednio były i aktualny prezydent oraz prawicowe partie opozycji.

Trzecie podejście rządu. Bogucki o kolejnym projekcie ws. kryptoaktywów

Zapowiedź premiera skomentował szef KPRP. Jego zdaniem, Tusk powinien przemyśleć swoją decyzję, ponieważ "już dwa razy przegrał". – Jeżeli ktoś jest demokratą i widzi, że nie może przeforsować swojego projektu, ponieważ jest taka opinia prezydenta (…) i nie ma większości do odrzucenia weta, to każdy rozsądny polityk podejmuje dyskusję – argumentował Bogucki.

– W istocie jest tak, że Donald Tusk jest wielkim mistrzem w szukaniu tematów zastępczych. Kwestia kryptowalut jest dla Donalda Tuska jest takim właśnie tematem zastępczym, którym może coś zrobić, może trochę pokłamać, pokluczyć, pomanipulować, a w istocie buksuje w miejscu, bo cały czas przedstawia tę samą ustawę – mówił szef KPRP na antenie telewizji wPolsce24.

Jego zdaniem, za aferę wokół Zondacrypto odpowiada rząd. – To oni w istocie pozwolili, żeby ta afera urosła i oni pozwolili tej aferze się rozwinąć. Oni też pozwolili szefowi tej firmy wyjechać gdzieś za granicę – tłumaczył Bogucki.

Tusk o Zondacrypto: Największa afera nie lat, a dekad

– Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mentzena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad – powiedział przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk.

Według doniesień medialnych, prezes giełdy Zondacrypto Przemysław Kral przebywa w Izraelu lub Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Biznesmen nie ma zarzutów i nie jest ścigany przez prokuraturę.

17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wprowadzała ona m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

