To nowy szef BBN? Medialne ustalenia

Jak donosi portal Niezalezna.pl, kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego ma zostać powierzone Bartoszowi Grodeckiemu. To były wiceszef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

"Stanowisko w MSWiA Grodecki objął w marcu 2020 roku. Koordynował tam działania Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, Departamentu Spraw Obywatelskich, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Teleinformatyki oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Odpowiadał także za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.7 grudnia 2020 roku powołany został przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych Unii Europejskiej" – opisuje serwis.

Po tym, jak z funkcji szefa BBN odszedł Sławomir Cenckiewicz, p. o. został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza. "Prezydent RP powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu w randze Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do czasu wyznaczenia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – przekazało Biuro.

Oficjalny powód rezygnacji: Brak dostępu do informacji niejawnych

Sławomir Cenckiewicz wskazał w swoim oświadczeniu, że powodem rezygnacji z pełnionej funkcji było m.in. "odebranie przez rząd dostępu do informacji niejawnych". Po odejściu z BBN pozostaje jednak w Kancelaria Prezydenta RP – ma objąć funkcję przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa i Obronności oraz doradcy prezydenta.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski sugerował z kolei, że w otoczeniu prezydenta doszło do wewnętrznego konfliktu. – Mówi się, że co najmniej trzech ministrów zawiązało sojusz przeciwko niemu – powiedział, wskazując m.in. na Zbigniewa Boguckiego, Marcina Przydacza i Pawła Szefernakera. Zgorzelski ocenił również, że charakter Cenckiewicza mógł utrudniać współpracę. –Jest indywidualistą i człowiekiem, który we współpracy nie znosi krytyki [...] praca w zespole [...] przysparzała mu nie przyjaciół, a przeciwników – argumentował.

