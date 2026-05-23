Grodecki złożył wizytę w Turcji. Komunikat BBN

Jak przekazano w komunikacie opublikowanym w sobotę (23 maja) w serwisie X, Grodecki spotkał się także z ministrem obrony Turcji Yasarem Gulerem oraz wiceszefem tureckiego MSZ Zekim Leventem Gumrukcu.

Według BBN, rozmowy potwierdziły wolę dalszego zacieśniania relacji polsko-tureckich w zakresie bezpieczeństwa, obronności, przemysłu zbrojeniowego oraz współpracy w ramach NATO.

Jednym z głównych tematów spotkań były przygotowania do planowanego na lipiec szczytu NATO w Ankarze, a także zagrożenia dla wschodniej i południowej flanki Sojuszu. Omówiono również kwestie związane ze współpracą w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

BBN poinformowało ponadto, że w najbliższym czasie planowana jest wizyta prezydenta RP Karola Nawrockiego w Turcji.

Rozmowa Grodecki-Colby

W środę (20 maja) Grodecki rozmawiał telefonicznie z podsekretarzem ds. polityki w Departamencie Wojny USA Elbridgem A. Colbym. Rozmowa odbyła się po doniesieniach o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA do Polski.

"To była dobra, otwarta i partnerska rozmowa. Otrzymałem potwierdzenie, że na kształt stosunków między Polską a USA, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, wpływa dobra relacja osobista między Prezydentem RP, a Prezydentem USA" – napisał szef BBN na portalu X.

"Zostałem także zapewniony, że USA traktują Polskę jako wzorowego sojusznika i że jako kraj możemy liczyć na utrzymanie mocnego zaangażowania sił amerykańskich" – dodał.

Trump: Będzie 5 tys. dodatkowych żołnierzy USA w Polsce

W czwartek (21 maja) prezydent USA Donald Trump przekazał wiadomość o wysłaniu do Polski "dodatkowych 5 tys. żołnierzy". Trump jako powód podał zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, którego "z dumą poparł".

Wcześniej Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec po sporze między Trumpem a kanclerzem Friedrichem Merzem dotyczącym wojny z Iranem i jego słów o "upokorzeniu" Amerykanów przez Teheran.

