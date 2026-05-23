"Szok" i "poczucie zdrady" w Polsce. Wyciekła poufna depesza ambasady USA

Portal przypomniał, że 13 maja Pentagon anulował planowaną rotację około 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja wywołała niepokój w Warszawie i falę spekulacji dotyczących przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO.

Kilka dni później prezydent USA Donald Trump ogłosił jednak wysłanie do Polski "dodatkowych 5 tys. żołnierzy", de facto odwracając wcześniejszą decyzję Departamentu Wojny. Trump jako powód podał zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, którego "z dumą poparł".

Chaos komunikacyjny ws. wojsk USA w Polsce

Według Politico, w depeszy ambasady USA oceniono, że okres pomiędzy komunikatem Pentagonu a późniejszą deklaracją Trumpa wywołał w Polsce "rozczarowanie", "zdziwienie" oraz "autentyczne zaniepokojenie".

Zdaniem autorów dokumentu, chaos komunikacyjny zaszkodził relacjom dwustronnym i podważył poczucie przewidywalności amerykańskich decyzji dotyczących bezpieczeństwa regionu.

"Główną reakcją jest poczucie zdrady, szczególnie w świetle wielokrotnych publicznych przedstawień Polski przez prezydenta Trumpa jako najbardziej wiarygodnego i oddanego sojusznika Ameryki w Europie" – napisano.

Pod depeszą – oznaczoną jako poufna, lecz nieobjętą klauzulą tajności – podpisał się ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Wśród adresatów dokumentu znalazło się m.in. biuro sekretarza stanu Marco Rubio.

W depeszy pada propozycja "trwałej obecności" amerykańskich żołnierzy

Dokument zawierał kilka sugestii dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom ostatnich wydarzeń. Jedna z propozycji zakłada "zmniejszenie dużej, rotacyjnej obecności wojsk pancernych przy jednoczesnym zapewnieniu mniejszej, ale wyraźnie trwałej" roli wojsk amerykańskich – opisuje Politico.

Taka obecność w Polsce mogłaby koncentrować się na "dowodzeniu i kontroli, logistyce, rozmieszczeniu sprzętu, wsparciu logistycznym, obronie powietrznej i zdolności do szybkiego przerzucenia posiłków" – czytamy.

Jako jedną z zalet tej opcji wskazano "zaoszczędzenie milionów dolarów" w stosunku do kosztów związanych z rotacją brygady pancernej co dziewięć miesięcy.

