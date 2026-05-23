Czy rząd Tuska psuje relacje z USA? Oto, co myślą Polacy

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" zapytano o to, jaki wpływ ma rząd Donalda Tuska na relacje z USA.

38,5 proc. uczestników badania uznało, że rząd Donalda Tuska faktycznie szkodzi relacjom polsko-amerykańskim. Z kolei 43,4 proc. respondentów było przeciwnego zdania. Kolejnych 18,1 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania w tej sprawie.

Pozytywnie o działaniach Donalda Tuska w sprawie relacji ze Stanami Zjednoczonymi częściej wypowiadali się mieszkańcy miast liczących powyżej 500 tys. osób (47 proc.), kobiety (45 proc.), osoby mające więcej niż 50 lat (45 proc.) oraz osoby z wyższym wykształceniem (45 proc.).

Morawiecki: Nawrocki musi sprzątać po Tusku

PiS od dawna oskarża Tuska o psucie relacji z USA. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA Mariusz Błaszczak twierdził, że jeżeli wygra Donald Trump to rząd polski powinien podać się do dymisji. Następnie, gdy administracja Trumpa wpisała marszałka Sejmu na "czarną listę" i zerwała z nim kontakty, to politycy PiS stanęli po stronie USA, domagając się dymisji Włodzimierza Czarzastego.

Politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd, również w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi, skomentowali w piątek na konferencji prasowej politycy Prawa i Sprawiedliwości: Mateusz Morawiecki, Anna Kwiecień, Waldemar Buda i Robert Gontarz.

Były szef polskiego rządu odniósł się do wydarzenia w mediach społecznościowych.

"Wraz z Anną Kwiecień, Waldemarem Budą i Robertem Gontarzem powiedzieliśmy dziś jasno: Donald Tusk w polityce międzynarodowej zachowuje się jak małpa z brzytwą: gra bezpieczeństwem Polek i Polaków skłócając nas z naszymi najważniejszymi sojusznikami, a Pan Prezydent Karol Nawrocki musi później po nim sprzątać i naprawiać. Nie może być na to naszej zgody" – napisał na portalu X Mateusz Morawiecki.

