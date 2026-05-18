Polacy chcą zmiany wieku emerytalnego? Wymowne wyniki sondażu

O stosunek do wieku emerytalnego zapytano Polaków w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Jak zauważa dziennik, większość respondentów opowiedziała się w nim za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jednak w dół. Przeciwnego zdania są jednak eksperci, którzy uważają, że owszem, należy zrównać, ale w górę.

Kobiety i mężczyźni powinni pracować tyle samo? Polacy zabrali głos ws. wieku emerytalnego

Z opublikowanych w poniedziałek przez gazetę wyników sondażu dowiadujemy się, że jakąś formę zrównania wieku emerytalnego popiera aż 53,2 proc. ankietowanych. Ustanowienia go na poziomie 60 lat chciałoby 21,9 proc, pytanych. "Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc." – czytamy.

Potrzeby zmian w tym zakresie nie widzi z kolei 37 proc. uczestników sondażu.

Dziennik zauważa ponadto, że zmiana wieku emerytalnego pozostaje dla polityków tematem tabu. Tymczasem – jak podkreślono w artykule – wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Badanie IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone na próbie 1067 osób.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

ZUS podkreśla, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

