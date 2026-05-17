Więcej władzy dla prezydenta? Polacy zabrali głos

W trakcie obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Jej celem będą prace nad zmianą ustawy zasadniczej. Jedną z ważniejszych zmian miałoby być zwiększenie roli prezydenta w systemie politycznym naszego kraju. Jednak czy takie rozwiązanie spotkałoby się z aprobatą Polaków?

"Czy Pana/Pani zdaniem potrzebne są zmiany w polskiej konstytucji uwzględniające zwiększenie kompetencji prezydenta?" – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Większość badanych nie chce zmian

Taki pomysł zdecydowanie popiera 22,8 proc. Zwiększenie kompetencji prezydenta raczej popiera 12 proc. badanych. "Raczej" takich zmian nie chciałoby 16,6 proc. respondentów, a zdecydowanie nie – 41,6 proc. Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" – wybrało 7 proc. uczestników sondażu. Oznacza to, że więcej respondentów nie chce zwiększania kompetencji prezydenta.

"Analiza wyników ze względu na sympatie polityczne pokazuje ogromną polaryzację. Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) są niemal jednomyślni – aż 79 proc. z nich zdecydowanie sprzeciwia się zwiększeniu kompetencji prezydenta, a kolejne 13 proc. jest 'raczej' na nie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja). Tutaj aż 51 proc. badanych zdecydowanie popiera wzmocnienie roli głowy państwa, a 15 proc. ocenia taki pomysł jako "raczej" dobry. Przeciwnego zdania jest jedynie co czwarty zwolennik opozycji" – opisuje WP.

W grupie pozostałych wyborców głosy są bardziej rozproszone, choć przeważa sceptycyzm – łącznie 61 proc. z nich nie chce zmian zwiększających uprawnienia prezydenta.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 8-10 maja 2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

Czytaj też:

Prezydent: Przekraczana jest bardzo niebezpieczna granica