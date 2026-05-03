Prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji. Znamy skład

W niedzielę, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, powołani zostali pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie.

Rada Nowej Konstytucji. Znamy pierwszych członków

W jej skład weszli: były europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, były marszałek Sejmu Marek Jurek, profesor Anna Łabno, były marszałek Sejmu Józef Zych, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Celem nowej rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu – w sierpniu ubiegłego roku. Członkowie rady będą mieli czas na zakończenie prac w tym zakresie do końca kadencji Nawrockiego.

Prace nad nową konstytucją. "To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach"

Przypomnijmy, że powołanie pierwszych członków Rady 3 maja zapowiedział rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że w składzie rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które – jak mówił – "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

– To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego – zapowiedział rzecznik prezydenta.

