Peja wściekły na Tuska. Poszło o słowa o Ukraińcach

Chodzi o wpis, jaki na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej na platformie X opublikowano 27 kwietnia. Partia rządząca załączyła do niego wystąpienie premiera Donalda Tuska z konferencji polsko-ukraińskiej w Rzeszowie.

Słowa o Ukraińcach rozzłościły Peję. Raper mocno uderzył w Tuska

Użyte we wpisie stwierdzenie spotkało się z ostrą reakcja Ryszarda Andrzejewskiego, znanego jako Peja. Raper odniósł się do niego w relacji zamieszczonej na jednym z portali społecznościowych.

"Skandal i brednie, co wygaduje Donald Tusk. Słuchaj no tusek…" – zaczął Peja, po czym podkreślił: "Polska… Naród, który przez 123 lata nie miał własnego państwa, a mimo to przetrwał. Naród, który w 1920 roku zatrzymał bolszewików pod Warszawą i uratował Europę. Naród, który stworzył Polskie Państwo podziemne – jedyne takie w okupowanej Europie. Naród, który poszedł do Powstania Warszawskiego, wiedząc, że może zginąć, ale nie uklęknie. Naród, którego żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej – od Bitwy o Anglię po Monte Cassino. Naród, który 'Solidarnością' obalił system, którego inni bali się ruszyć. I teraz słyszymy, że 'dzięki komuś' wiemy, czym jest walka o własny kraj".

Podsumowując użyte we wpisie KO określenie Peja stwierdził, że "hańba to mało".

"Wy to wiecie od Ukraińców, my od swoich dziadków – Polaków"

Pod wpisem pojawiły się także inne komentarze w podobnym tonie. "Premierze Tusk Polska ma zbyt długą historię aby uczyć się bohaterstwa od sąsiadów ze Wschodu. Znacznie dłuższą niż wszystkie kraje po naszej wschodniej granicy razem wzięte" – napisałam jeden z użytkowników platformy X.

"Wy to wiecie od Ukraińców, my od swoich dziadków – Polaków" – napisał inny internauta. "Nie potrzebujemy Ukrainy, by to wiedzieć! Nasza historia pełna jest ludzi, którzy poświęcili wszystko, by walczyć o Kraj. Od poległych rankiem 1 września 1939 roku obrońców granicy państwowej, generałów takich, jak Sosabowski czy Maczek" – czytamy w kolejnym wpisie.

