Tusk spotkał się z Poczobutem. O tym rozmawiali

O swoim spotkaniu z Andrzejem Poczobutem i jego żoną Oksaną szef rządu poinformował w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości" – napisał na platformie X Donald Tusk, załączając do wpisu zdjęcie ze spotkania.

Andrzej Poczobut odzyskał wolność po pięciu latach

Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, odzyskał wolność po ponad pięciu latach. Do jego uwolnienia doszło 28 kwietnia na granicy polsko-białoruskiej w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu". Jak przekazała białoruska agencja BiełTA, była to "kulminacja skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego". Premier Donald Tusk pisał wówczas: "Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu", dodając, że operacja była efektem "dwuletniej skomplikowanej dyplomatycznej gry".

Po powrocie do Polski Poczobut trafił do szpitala. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki informował kilka dni temu, że "jest w coraz lepszym stanie", a "wyjście może nastąpić w najbliższych dniach". Jak zaznaczył, decyzja zależy od lekarzy i samego zainteresowanego, ale wypis jest realny w krótkim czasie.

W niedzielę opozycjonista ma odebrać podczas uroczystości na Zamku Królewskim Order Orła Białego. Odznaczenie zostało mu przyznane wcześniej – 11 listopada 2025 roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. W uzasadnieniu wskazano na "znamienite zasługi w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Udział w obchodach 3 maja będzie jego pierwszym publicznym wystąpieniem po powrocie do kraju.

