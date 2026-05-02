Poczobut z Orderem Orła Białego. Wiadomo, kiedy odbierze odznaczenie

Andrzej Poczobut, uwolniony 28 kwietnia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią, po kilku dniach pobytu w szpitalu, ma wziąć udział w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Warszawie. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze Order Orła Białego.

Pierwsze publiczne wystąpienie

Informację o planowanym udziale Poczobuta przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. "Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego" – napisał w mediach społecznościowych.

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odzyskał wolność po ponad pięciu latach. Do jego uwolnienia doszło 28 kwietnia na granicy polsko-białoruskiej w ramach wymiany więźniów "pięciu za pięciu". Jak przekazała białoruska agencja BiełTA, była to "kulminacja skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego". Premier Donald Tusk pisał wówczas: "Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu", dodając, że operacja była efektem "dwuletniej skomplikowanej dyplomatycznej gry".

Prosto ze szpitala

Po powrocie do Polski Poczobut trafił do szpitala. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki informował kilka dni temu, że "jest w coraz lepszym stanie", a "wyjście może nastąpić w najbliższych dniach". Jak zaznaczył, decyzja zależy od lekarzy i samego zainteresowanego, ale wypis jest realny w krótkim czasie.

Order Orła Białego został przyznany Poczobutowi wcześniej – 11 listopada 2025 roku przez prezydenta Karola Nawrockiego. W uzasadnieniu wskazano na "znamienite zasługi w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych".

Udział w obchodach 3 maja będzie jego pierwszym publicznym wystąpieniem po powrocie do kraju.

