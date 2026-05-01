W jakim stanie jest Andrzej Poczobut? Nowe informacje

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił we wtorek, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Poinformował, że proces był wzmocniony dyskusją z prezydentem USA Donaldem Trumpem i w istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 roku.– Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Donalda Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu – powiedział we wtorek prezydent.

Specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, z którym w poniedziałek spotkał się prezydent Karol Nawrocki, w rozmowie z PAP podkreślił, że "Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu ubiegłego roku".

W jakim stanie jest Andrzej Poczobut?

Marcin Bosacki, wiceszef MSZ, na antenie TVP ocenił, że sytuacja Andrzeja Poczobuta poprawia się z dnia na dzień.

– Kiedy wyjdzie? Nie wiem tego, ale wiem, że jest w coraz lepszym stanie. Wyjście może nastąpić w najbliższych dniach – powiedział.

Dopytywany o dokładny termin wyjścia Andrzeja Poczobuta ze szpitala, podkreślił, że zależy to od decyzji lekarzy i jego samego. Ocenił jednak, że wyjście ze szpitala jest realne w krótkim czasie.

Andrzej Poczobut kawalerem Orderu Orła Białego

We wtorek prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Andrzej Poczobut został kawalerem Orderu Orła Białego. – Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego po całym procesie adaptacji – powiedział we wtorek Karol Nawrocki.

Pojawiały się spekulacje, że uroczystość może odbyć już 2 maja.

– To zależy od pana Andrzeja i lekarzy. Nie zdziwiłbym się, gdyby to nastąpiło 2 maja, ale być może będzie to w następnym tygodniu. Wiem, że prezydent Karol Nawrocki ma twardą wolę w najbliższych dniach wręczyć najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Poczobutowi – powiedział Marcin Bosacki.

