Co nas wzrusza

Panie ministerki (ministry, a może ministrantki – niepotrzebne skreślić) z Alei Szucha w Warszawie, wywracając do góry nogami polską szkołę, mają w zwyczaju podkreślać znaczenie edukacji zdrowotnej, niekoniecznie tożsamej – jak się powszechnie uważa – z seksualną.
Otóż ta ostatnia jest oczywiście najważniejsza i pozadyskusyjna, ale szkoła XXI w. pod kierownictwem Nowackiej Barbary dbać musi o higienę swoich wychowanków. Psychiczną i fizyczną. To dlatego uczniów nie należy przemęczać wyczerpującymi i całkiem zbytecznymi lekturami, a do przeczytania jednej pozycji obowiązkowej w ciągu roku szkolnego naprawdę wystarczy elementarna znajomość języka polskiego, w dorosłym życiu w Europie (a może i świecie) bez granic średnio potrzebna.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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