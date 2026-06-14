Co nas wzrusza

Otóż ta ostatnia jest oczywiście najważniejsza i pozadyskusyjna, ale szkoła XXI w. pod kierownictwem Nowackiej Barbary dbać musi o higienę swoich wychowanków. Psychiczną i fizyczną. To dlatego uczniów nie należy przemęczać wyczerpującymi i całkiem zbytecznymi lekturami, a do przeczytania jednej pozycji obowiązkowej w ciągu roku szkolnego naprawdę wystarczy elementarna znajomość języka polskiego, w dorosłym życiu w Europie (a może i świecie) bez granic średnio potrzebna.