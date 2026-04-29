Andrzej Poczobut w szpitalu. Jest przy nim żona

"Nie możemy się zatrzymać, dopóki wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi nie zostaną uwolnieni i każda rodzina będzie znów w komplecie" – oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie Andrzeja Poczobuta ze szpitala. Jest na nim z żoną Oksaną.

Tusk: Witaj w domu, przyjacielu

O uwolnieniu Poczobuta poinformował we wtorek (28 kwietnia) premier Donald Tusk. Opozycjonista i dziennikarz odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów w formacie "pięciu za pięciu". "Witaj w polskim domu, Przyjacielu" – napisał szef rządu w serwisie X.

"Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym" – przekazał Tusk w kolejnym wpisie.

Wysłannik prezydenta USA o kulisach. Sikorski dziękuję Trumpowi

John Coale, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Białorusi, powiedział na wspólnej konferencji prasowej z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, że negocjacje w sprawie uwolnienia Poczobuta rozpoczęły się we wrześniu 2025 r., po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu i jego rozmowie z Trumpem.

– Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut, jest w Polsce cały i zdrowy – ogłosił Sikorski. Podkreślił, że ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Trumpa.

Szef MSZ ujawnił, że w negocjacje oprócz Polski, USA i Białorusi zaangażowane były: Rosja, Kazachstan, Rumunia, Mołdawia i Ukraina. Podkreślił, że w sprawie uwolnienia Poczobuta nie było żadnych rozbieżności między rządem a Pałacem Prezydenckim.

Prezydent Karol Nawrocki, który w listopadzie 2025 r. odznaczył Poczobuta Orderem Orła Białego, zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego po odbiór orderu. – To człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości – stwierdził Nawrocki.

Na Białorusi Poczobut był więźniem politycznym

53-letni Andrzej Poczobut został zatrzymany w 2021 r., a następnie skazany na osiem lat więzienia w kolonii karnej. Proces pokazowy w jego sprawie odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Przez pięć lat przetrzymywano go w koszmarnych warunkach.

Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji na Białoruś oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu". Chodziło o publikowanie artykułów historycznych poświęconych polskiemu podziemiu antykomunistycznemu.

