Andrzej Poczobut wolny. Premier ogłasza

Zdjęcie z dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejem Poczobutem szef rządu zamieścił we wtorek (28 kwietnia) na portalu społecznościowym X.

Wymiana więźniów między Polską a Białorusią

Wcześniej białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała, że na granicy białorusko-polskiej w Białowieży doszło do wymiany więźniów "według formuły pięciu na pięciu".

"To kulminacja skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, który był prowadzony na bezpośrednie polecenie prezydenta Białorusi" – czytamy.

"Biorąc pod uwagę osobistą prośbę do prezydenta Białorusi matki Andrzeja Poczobuta, odbywającego karę za popełnienie szeregu szczególnie ciężkich przestępstw, oraz Andżeliki Borys, głowa państwa poleciła KGB włączyć skazanego do tego procesu wymiany" – napisano.

Według dostępnych informacji, negocjacje rozpoczeły się we wrześniu 2025 r. W wyniku operacji dziesięciu obywateli różnych krajów zostało uwolnionych i otrzymało możliwość ponownego połączenia się z rodzinami.

"Wśród uwolnionych są również obywatele Białorusi, którzy wykonywali szczególnie ważne zadania w interesie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i zdolności obronnych naszego kraju. Losy tych ludzi na wszystkich etapach ich działalności są pod szczególną kontrolą Aleksandra Łukaszenki" – podała BiełTA.

Sprawa Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej prokuratury, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, sąd w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

W listopadzie 2025 r. prezydent Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta Orderem Orła Białego.

