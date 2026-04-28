Sikorski: Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Trumpa

– Drodzy państwo, radujmy się, mamy go! Po 1860. dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut, jest w Polsce cały i zdrowy – ogłosił Sikorski na konferencji prasowej we wtorek (28 kwietnia).

– To jest wspaniały dzień, przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika pana (Johna) Coale'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu – mówił.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji. Przede wszystkim członkom naszych służb specjalnych, ale także najwyższym władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z instytucjami polskimi, amerykańskimi i instytucjami kilku innych państw, które skoordynowały swoje działania, że do tej wymiany więźniów mogło dzisiaj dojść – wskazał Sikorski.

Podkreślił, że Andrzej Poczobut to nie jedyny zwolniony Polak, ale to on jest "symbolem przywiązania do polskości, wolności mediów i dziennikarzy". Jak dodał, "to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi".

Poczobut wolny. Sikorski dziękuje USA i Trumpowi

– Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu – argumentował szef MSZ. – Jest to także dowód na to, że konsekwentne działania wspólnoty międzynarodowej, w tym wypadku pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, przynoszą rezultaty – podkreślił.

Zapowiedział, że Polska będzie kontynuowała wspólny wysiłek na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Wskazał, że konieczne są również postępy Białorusi na polu bezpieczeństwa, Europy i Ukrainy. Dodał, że Polska docenia działania USA na rzecz ograniczenia presji hybrydowej przeciwko UE z terenu Białorusi.

– W tym roku już nie mamy nielegalnych przejść przez naszą granicę. Naszym priorytetem jest jedność UE wobec Białorusi – mówił Sikorski. Zaznaczył, że zwolnienie Poczobuta to także sygnał dla UE na rzecz większego zaangażowania dla postępów amnestyjnych i na rzecz europejskiego bezpieczeństwa z kierunku białoruskiego.

– Polska jest stale zainteresowana dobrosąsiedzkimi relacjami z suwerenną, pokojową, rozwijającą się Białorusią – powiedział. Na koniec jeszcze raz podkreślił "wielki wkład strony amerykańskiej i osobiście prezydenta Donalda Trumpa w ten szczęśliwy koniec".

Andrzej Poczobut wolny. Premier ogłasza