"Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem". Tego Sikorski oczekuje po wizycie Nawrockiego w USA

Szef polskiej dyplomacji otwarcie przyznał, że liczy na interwencję głowy państwa w tej sprawie podczas rozmowy z Donaldem Trumpem.

"Trzymamy kciuki za pana prezydenta"

Sikorski odniósł się do wizyty Nawrockiego podczas niedzielnej konferencji prasowej w Opolu. Podkreślał, że osobiste relacje na najwyższym szczeblu są ważnym narzędziem prowadzenia polityki zagranicznej. – W dyplomacji kontakty osobiste na najwyższych szczeblach są uprawnionym instrumentem prowadzenia polityki, zabiegania o interesy, więc trzymamy kciuki za pana prezydenta – powiedział szef MSZ.

Jak zaznaczył, jeśli dojdzie do rozmowy z Trumpem – nawet w formule nieformalnej – Nawrocki powinien poruszyć dwie kluczowe kwestie. Pierwszym tematem, zdaniem ministra, powinna być obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Sikorski wskazał, że Warszawa liczy nie tylko na utrzymanie obecnego kontyngentu, ale również na jego zwiększenie, szczególnie na wschodniej flance NATO.

Drugim tematem jest pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

Sikorski: Ziobro powinien wrócić do Polski

Szef MSZ nie krył, że oczekuje od prezydenta podjęcia tego tematu bezpośrednio z Trumpem. Według Sikorskiego były minister sprawiedliwości nie powinien przebywać w USA. – Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości – stwierdził.

Sikorski zwrócił uwagę również na status wizowy Ziobry. Według ministra były szef resortu sprawiedliwości miał uzyskać wizę dziennikarską, co – jego zdaniem – budzi poważne wątpliwości. – Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej – podkreślił. – Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem, jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić – powiedział.

Karol Nawrocki jest już w USA

Karol Nawrocki przebywa w USA od soboty. Głównym punktem wizyty ma być niedzielne spotkanie z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie. Do rozmowy ma dojść przy okazji gali UFC Freedom 250 organizowanej przy Białym Domu z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Trumpa.

Prezydent, oprócz rozmowy z Donaldem Trumpem ma spotkać się również z republikańskimi politykami na Kapitolu oraz przedstawicielami Polonii.

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