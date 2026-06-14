Ol i Olina

W literackim światku, gdzie zdrady i rozwody były codziennością, małżeństwo Ola i Oli było absolutnym wyjątkiem, mówiono, że są syjamskim rodzeństwem. Pochodziła z bogatej, żydowskiej rodziny, była jedną z piękniejszych kobiet międzywojennej Warszawy, miała zostać aktorką, ale gdy poznała Ola, chciała być tylko Oliną, jego żoną, matką ich synka Andrzeja. Aprobowała wszystkie jego wybory, zaczynał bowiem jako skandalizujący futurysta, bolszewik z nożem w zębach – razem z Brunonem Jasieńskim wysyłał na śmietnik dotychczasową kulturę, był redaktorem prokomunistycznego „Miesięcznika Literackiego”.