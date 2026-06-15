Grabiec uderza w Nawrockiego. "160 tysięcy osób czeka na podjęcie decyzji"

Medal za Długoletnie Pożycie ustanowiony został w 1960 roku. Nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej atakują prezydenta Karola Nawrockiego za opóźnienia w decyzjach dotyczących przyznawania wyróżnienia. Jak powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec, sprawa ma dotyczyć 160 tysięcy osób, które "czekają w kolejce na podjęcie decyzji przez pana prezydenta w ich sprawie".

– Krzysztof Brejza skierował pismo w związku z zainteresowaniem swoich wyborców tą sprawą. Odpowiedź Kancelarii Prezydenta jest bulwersująca. Z tego pisma dowiadujemy się, że spośród prawie 80 tysięcy spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynęły do Kancelarii Prezydenta, tylko 1 procent został mniej więcej rozpatrzony, co oznacza, że wiele osób, jeśli w tym tempie sprawy będą rozpatrywane, będzie czekało wiele lat na przyznanie tego medalu. Mówimy tu o 70, 80, 90-latkach – powiedział Grabiec podczas konferencji prasowej.

Grabiec: Apeluję do urzędników prezydenta

W uzasadnieniu wskazano, że liczba wniosków o przyznanie medalu jest na tyle duża, że Kancelaria Prezydenta nie jest w stanie rozpatrzyć ich wszystkich. Dodano, że kwestia nadawania tego wyróżnienia należy do wyłącznych prerogatyw prezydenta.

– Apeluję do tej części administracji publicznej, jaką jest Kancelaria Prezydenta, o to, żeby podjąć szybko kroki zmierzające do tego, żeby rozładować tę kolejkę i rzeczywiście w przewidywalnym terminie przyznać wszystkim, którzy spełniają kryteria, medal za długoletnie pożycie. Mam nadzieję, że kiedy pan prezydent wróci już z wycieczki do Stanów Zjednoczonych, znajdzie czas na to, żeby te medale przyznać – powiedział szef kancelarii Donalda Tuska.

Czytaj też:

"To znaczy, że się boi". Grabiec odpowiada ŚwięczkowskiemuCzytaj też:

Grabiec twierdzi, że Święczkowski to "przestępca". Będzie pozew?