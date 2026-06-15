Polacy ocenili unijne pieniądze. Niemal jednoznaczna ocena wpływu środków z UE

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, jak oceniają wpływ funduszy UE na swoją najbliższą okolicę (miasto, gminę, region) w perspektywie ostatniej dekady.

Uczestnicy sondażu częściej widzą w swoim otoczeniu pozytywne efekty funduszy unijnych niż negatywne — przewaga ocen pozytywnych wynosi niemal 47 punktów procentowych. Odpowiedź "raczej pozytywny" wskazało 45,9 proc. respondentów, natomiast wariant "zdecydowanie pozytywny" wybrało 21,2 proc. osób. Łącznie daje to ponad dwie trzecie pozytywnych głosów.

67,1 proc. Polaków uważa, że fundusze UE miały pozytywny wpływ na ich najbliższą okolicę (miasto, gminę lub region) w ciągu ostatnich 10 lat. Negatywnie ocenia ten wpływ 20,2 proc. badanych. 12,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej pozytywne zdanie o efektach funduszy unijnych deklaruje aż 95 proc. respondentów. Wśród wyborców opozycji pozytywną ocenę wyraża 54 proc., a negatywną 26 proc. Z kolei w grupie "pozostałych wyborców" pozytywnie ocenia fundusze 44 proc., natomiast 34 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie negatywny”.

Wyniki sugerują, że mimo sporów politycznych wokół relacji z Brukselą, większość Polaków dostrzega konkretne korzyści z członkostwa w UE i wykorzystania funduszy europejskich. Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski pod koniec maja 2026 r. na próbie 1000 osób.

Sondaż: Polacy chcą złagodzenia celów klimatycznych UE

Co ciekawe, z innego sondażu wynika, że Polacy są gotowi odstąpić część unijnych funduszy, jeżeli w ten sposób uda się złagodzić cele klimatyczne. Łącznie 68,2 proc. badanych popiera takie rozwiązanie. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 38,9 proc. ankietowanych, a kolejne 29,3 proc. wybrało wariant "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów, w tym 16,1 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 7,3 proc. "zdecydowanie nie". Zdania w tej sprawie nie ma 8,4 proc. badanych.

Badanie pokazuje więc wyraźną przewagę zwolenników bardziej stanowczego podejścia Polski w sporze o unijną politykę klimatyczną nad przeciwnikami takiego rozwiązania.