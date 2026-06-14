PiS prezentuje pierwsze punkty "planu Czarnka". Wśród nich "podatkowy gamechanger"

W niedzielę, pod hasłem "Przebudzenie", z mieszkańcami Kalisza spotkali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wiceprezes partii, kandydat na premiera Przemysław Czarnek. – Te słowa, które tutaj dzisiaj padną, to będzie początek drogi, która musi się skończyć jednym – podjęciem wielkiego wysiłku, by te wybory wygrać, by ci ludzie, którzy oszukują, którzy służą obcym interesom, którzy dzisiaj rządzą Polską zostali odsunięci, by powstał dobry rząd, dobry, prawdziwy polski rząd. Te słowa, które tutaj dzisiaj padną pana profesora, to będzie początek drogi, początek drogi, która musi się skończyć zwycięstwem – powiedział na początku Kaczyński.

Były minister edukacji ogłosił: – Będziemy mieli takich odsłon jeszcze sześć. Ta jest jedną z siedmiu, bo ten nazwany tu już przez moich przyjaciół "plan Czarnka" zawiera właśnie 21 punktów programowych, konkretnych punktów programowych, które będą zrealizowane przez pierwsze 100 dni nowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, rządu dla Polaków, rządu nadziei, rządu rozwoju – oznajmił dalej Czarnek.

Przypomniał, że "z 21 punktami do boju przystąpił" także Karol Nawrocki. – Właśnie po to jest te dwadzieścia jeden punktów programu Prawa i Sprawiedliwości, nazwanego – dla mnie to wielki zaszczyt i honor – "planem Czarnka", żeby wspomóc pana prezydenta Karola Nawrockiego w realizacji jego 21 punktów programowych – kontynuował.

Podatkowe propozycje Czarnka

Polityk ogłosił, że tymi punktami są m.in. wyjście Polski z systemu ETS, program "srebrna praca" dla emerytów oraz podniesienie II progu podatkowego.

– Wychodzimy z ETS-u! To jest największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy. My po prostu wychodzimy z ETS-u, dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków. Stop nakazom ideologicznym z Brukseli. Wychodzimy z ETS-u i zapraszamy inne państwa – oświadczył.

Program "srebrna praca" skierowany jest do emerytów: – Wielu emerytów chce podejmować dodatkową pracę, ale przepisy stoją temu na przeszkodzie, dlatego nasza druga propozycja programowa to zwolnienie z podatku PIT i składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2,5 tys. zł netto.

Trzecią z propozycji ma być podniesienie II progu podatkowego z poziomu 120 tys. zł do 180 tys. zł.

Czarnek: Polska jest najszybciej zadłużającym się państwem nie tylko w Unii Europejskiej

– Jak wygląda dziś rzeczywistość, o której mówił bezczelnie Sikorski do młodych Polaków? "Błogosławieni młodzi Polacy, bo będą dziedziczyć dług narodowy". Ta rzeczywistość wygląda dramatycznie. Ten dług publiczny tylko w ciągu tych dwóch i pół roku wskoczył na poziom 60 proc. i nawet ponad 60 proc., a według wszelkich przewidywań jeszcze w tym roku osiągnie 67 proc. PKB. I to jest dramat. Polska jest najszybciej zadłużającym się państwem nie tylko w Unii Europejskiej. To jest coś, co podkopuje nasze możliwości działania. To jest coś, co niszczy Polskę. To jest coś, co prowadzi prostą drogą do tragedii greckiej. Do bezrobocia, do wyjazdu młodych, do biedy, do obniżki emerytur i wszystkiego, co jest z tym związane – mówił Przemysław Czarnek w Kaliszu.

"No jest gamechanger na konwencji PiS! Jeśli wrócimy do władzy pierwszą naszą decyzją będzie przesunięcie 2 progu podatkowego do 180 tys.! A do 360 tys. dla małżeństw!" – skomentował na Facebooku europoseł PiS Patryk Jaki.

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