Ukraina chce do UE. Węgry: To nasz podstawowy warunek

W trakcie spotkania z dziennikarzami w Luksemburgu Anita Orban wskazała, że z perspektywy Budapesztu podstawowa kwestia w relacjach z Ukrainą to prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Orban przypomniała, że w ostatnim czasie Budapeszt i Kijów podpisały umowę w sprawie respektowania praw mniejszości węgierskiej. Jej respektowanie jest podstawowym warunkiem poparcia starań Ukrainy w wejściu do Unii Europejskiej.

– Jeśli Ukraina nie wypełni warunków umowy, proces akcesyjny zostanie automatycznie zatrzymany. Dla Węgier wypełnienie i wdrożenie tej umowy jest podstawowym warunkiem procesu integracji europejskiej Ukrainy – podkreśliła.

Spór o Zakarpacie

Spór między Węgrami a Ukrainą o Zakarpacie (obwód zakarpacki na zachodzie Ukrainy) dotyczy głównie statusu mniejszości węgierskiej zamieszkującej ten region oraz polityki językowej Ukrainy. Mniejszość węgierska liczy ok. 120–150 tys. osób (ok. 12 proc. ludności regionu), głównie w rejonach przygranicznych.

Zakarpacie było przez wieki częścią Królestwa Węgier, a po I wojnie światowej trafiło do Czechosłowacji, potem na krótko znowu do Węgier (1939–1944), a po II wojnie światowej – do Związku Radzieckiego (jako część Ukraińskiej SRR). Po 1991 r. weszło w skład niepodległej Ukrainy.

Węgry pod rządami Orbana wykorzystywały spór o Zakarpacie jako kartę przetargową w NATO i UE, blokując zbliżenie Ukrainy do tych struktur. Jednocześnie Budapeszt utrzymuje, że nie ma roszczeń terytorialnych wobec Zakarpacia.

Premier Węgier Peter Magyar oświadczył niedawno, że jego rząd będzie starał się utrzymywać dobre relacje z każdym sąsiadem Węgier, w tym z Ukrainą, pod warunkiem rozwiązania kwestii mniejszości narodowych. Ocenił, że po rządach Orbana pozostanie wiele nierozwiązanych kwestii, ponieważ – zdaniem Magyara – Fidesz wykorzystywał te problemy do celów politycznych.

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