Magyar ujawnił tajemnicę Orbana. "Okłamywali Węgrów we wszystkim"

Peter Maygar oświadczył podczas konferencji prasowej, że punkt zwrotny nastąpił w 2024 roku, po tym jak TSUE 13 czerwca tego roku nałożył na Węgry grzywnę w wysokości 200 mln euro i nakazał im płacenie kary w wysokości miliona euro dziennie do czasu wdrożenia wcześniejszego orzeczenia TSUE w sprawie stref tranzytowych.

Obóz dla migrantów na Węgrzech?

Według premiera Węgier, wbrew komunikatowi rządu Viktora Orbana, latem 2024 roku w rządzie trwały ciągłe konsultacje dotyczące sposobu wdrożenia procedur przyjmowania migrantów i utworzenia obozu dla migrantów.

Magyar ujawnił tajne notatki

Na konferencji prasowej Peter Magyar przedstawił szczegółowy harmonogram, uzupełniony notatkami z posiedzenia rządu. Poinformował również, że znaczna część dokumentacji, podobnie jak akta ułaskawień, zostanie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej rządu.

W przedstawionej nocie z 17 lipca 2024 roku rząd Viktora Orbana napisał o otwarciu stref tranzytowych, jego szczegółach, a także wspomniał o pakcie migracyjnym.

Obóz dla uchodźców Vitnyed był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu rządu 21 sierpnia 2024 roku, zgodnie z notatką z tego dnia. Rząd Viktora Orbana upoważnił w niej ministra spraw wewnętrznych Sandora Pintera do podjęcia działań w celu przygotowania obiektu Vitnyed do przyjęcia uchodźców. Zgodnie z dokumentami, planowany obiekt miałby pomieścić 500 osób, a szacowany koszt inwestycji miałby przekroczyć 2,3 mld forintów, przy rocznych wydatkach 2,9 mld forintów. W oficjalnej nocie stwierdzono również, że konflikt migracyjny powinien zaostrzyć się w roku wyborczym.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, 30 sierpnia w MSW trwały już dyskusje na temat tego, jak w ciągu trzech miesięcy uczynić ten obszar odpowiednim do zakwaterowania. Negocjacje dotyczyły również kontenerów, toalet mobilnych, ubezpieczenia policji oraz rozwoju jednostek służby zdrowia i usług. Na posiedzeniu rządu 11 września Sandor Pinter przedstawił już szczegółowe informacje na temat ośrodka recepcyjnego planowanego dla obszaru Vitnyed-Csermajor, gdzie przedstawiono również szczegółową prezentację kosztów. Premier podkreślił, że po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie kilka dni później, podczas swojej podróży po kraju, co rząd, Tamas Menczer i Alpar Gyopáros konsekwentnie zaprzeczali, a Gergely Gulyas powiedział, że obszar ten będzie wykorzystywany jako obóz letni dla studentów.

Peter Magyar powiedział również, że to nie koniec historii, że będzie ona kontynuowana w parlamencie w poniedziałek i że twierdzi, iż posiada szczegółowe informacje na temat wdrażania paktu migracyjnego, ale szczegółami podzieli się później.

Orban odniósł się do zarzutów

RTL zapytał Viktora Orbana w sobotę, o to, co obecny premier Węgier powiedział na nadzwyczajnej konferencji prasowej. Były premier stwierdził, że na Węgrzech nie ma obozów dla migrantów ani migrantów, ponieważ ludzie w referendum uznali, że to niemożliwe.

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