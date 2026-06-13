Radykalna decyzja Magyara. "Jedna z najbardziej znaczących zmian kadrowych"

Premier Węgier Peter Magyar zdecydował o zwolnieniu dyrektorów Biura Informacyjnego (Informacios Hivatal) – służby wywiadowczej odpowiadającej za pozyskiwanie informacji poza granicami kraju, Urzędu Ochrony Konstytucji (Alkotmanyvedelmi Hivatal) – wewnętrznej służby bezpieczeństwa, Służby Specjalnej Bezpieczeństwa Narodowego (Nemzetbiztonsagi Szakszolgalat) – działa ona jako zaplecze eksperckie dla innych służb oraz Wojskowej Służby Bezpieczeństwa Narodowego (Katonai Nemzetbiztonsagi Szolgalat).

Magyar odwołał szefów służb specjalnych

Szefowie służb specjalnych zostali odwołani w piątek wieczorem. Uchwały nie obejmują jednak kwestii tego, kogo premier Węgier wyznaczy na następców czterech odwołanych szefów agencji bezpieczeństwa.

Media na Węgrzech twierdzą, że ten krok Petera Magyara to jedna z najbardziej znaczących zmian kadrowych od czasu objęcia urzędu przez nowego szefa węgierskiego rządu.

Na stanowisku pozostawiono jedynie dyrektora Narodowego Centrum Informacji (Nemzeti Informácias Kozpont).

TISZA zdecydowanie wygrała wybory na Węgrzech

Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik zagwarantował TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty, co umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

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