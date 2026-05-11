Węgry wyślą wojska na Ukrainę? Jasna deklaracja przyszłego ministra obrony

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie przyszłego ministra obrony Węgier przed komisją parlamentarną. Romulusz Ruszin-Szandi oznajmił, że jednym z kluczowych zadań resortu, którym pokieruje, będzie przywrócenie zaufania sojuszników do sił zbrojnych Węgier.

Ocenił, że NATO straciło zaufanie do węgierskich żołnierzy z powodu prorosyjskiego nastawienia rządu Viktora Orbana.

Poinformował, że jego priorytetem będzie odbudowa morale w wojsku oraz zorganizowanie środków finansowych na podwyższenie pensji dla żołnierzy i poprawę warunków ich służby.

– Rząd Tiszy to rząd pokoju. Nie wyślemy żołnierzy na wojnę rosyjsko-ukraińską i nie przywrócimy poboru. Nigdy czegoś takiego nie mówiliśmy – mówił.

Ponadto zwrócił uwagę na konieczność rozwijania współpracy z węgierskimi firmami działającymi w sektorze obronnym. Zapowiedział analizę kontraktów zawartych przez poprzedni rząd. Jego zdaniem w przypadku niektórych zawyżano ceny.

Zdecydowane zwycięstwo partii TISZA w wyborach na Węgrzech

Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

W sobotę Peter Magyar został wybrany na urząd premiera Węgier przez Zgromadzenie Narodowe, które zatwierdziło również w trakcie sesji utworzenie 16 ministerstw w jego gabinecie.

W poniedziałek przed komisjami parlamentarnymi rozpoczęły się przesłuchania kandydatów na ministrów nowego węgierskiego rządu. Ministrów na Węgrzech powołuje prezydent na wniosek premiera.

Romulusz Rusin-Szendi, kandydat na stanowisko ministra obrony, wcześniej był szefem sztabu węgierskich sił zbrojnych.

