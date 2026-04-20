Magyar ujawnia. To oni zostaną ministrami w jego przyszłym rządzie

Peter Magyar, lider partii TISZA, która zdecydowanie wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, ujawnił w poniedziałek na konferencji prasowej, że na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban.

Magyar odkrywa karty. To oni zostaną ministrami w jego rządzie

Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman.

Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii.

Ministrem obrony narodowej zostanie Romulus Rusin-Szendi.

Peter Magyar poinformował, że jego rząd będzie składał się z 16 resortów. Nazwiska pozostałych ministrów przyszły premier Węgier ma ujawnić jeszcze w tym tygodniu.

Wcześniej w poniedziałek Peter Magyar poinformował, że Bujdoso Andrea, stanie na czele frakcji TISZA w parlamencie, a Forsthoffer Agnes zostanie przewodniczącą węgierskiego Zgromadzenia Narodowego.

TISZA zdecydowanie wygrała wybory na Węgrzech

W sobotę opublikowano pełne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech po przeliczeniu 100 proc. głosów. Wybory na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia.

W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

Zgodnie z węgierską konstytucją, proces tworzenia nowego rządu inicjuje prezydent, który musi zwołać pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w ciągu 30 dni od wyborów, a więc nie później niż 12 maja, i przedstawić wniosek w sprawie kandydata na premiera.

Prezydent Węgier Tamas Sulyok powiedział liderowi partii TISZA Peterowi Magyarowi podczas spotkania w środę, że powierzy mu misję tworzenia rządu, a także rozważy swoją rezygnację.

