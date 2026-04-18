Magyar żąda powtórzenia wyborów. "Zdobył swój mandat poprzez oszustwo"

W okręgu w Sarvarze na zachodzie Węgier kandydat Fideszu Peter Agh zdobył 46,26 proc. głosów, zaś kandydatka TISZY Viktoria Strompova 45,79 proc., z kolei niezależny kandydat Peter Magyar 1,6 proc.

W rezultacie takich wyników mandat zdobył Peter Agh.

Magyar żąda powtórzenia wyborów w okręgu jednomandatowym

W sobotę Peter Magyar napisał na platformie X, że "polityk Fideszu Peter Agh wyraźnie zdobył swój mandat poprzez oszustwo".

"Ani my, ani mieszkańcy komitatu nie uznajemy go za prawomocnego posła" – stwierdził.

Lider partii TISZA ocenił, że "to rosyjska strategia w swej najbardziej cynicznej formie".

"Fidesz wystawił kandydata-słupa – jednego Petera Magyara – który nawet nie mieszka w okręgu wyborczym i który uczestniczy w imprezach Fideszu, otrzymał on 909 głosów. Kandydatka TISZA, Viktoria Strompova, przegrała zaledwie o 258 głosów. To nie był uczciwy konkurs polityczny, lecz celowa próba wprowadzenia wyborców w błąd" – napisał.

Peter Magyar stwierdził, że "to o wiele bardziej jawne nadużycie niż wiele innych popełnionych przez Fidesz".

"Policja potwierdziła już 9 kwietnia, że wszczęła postępowanie karne w związku z podejrzeniem o przestępstwa przeciwko procesowi wyborczemu. Wzywamy do nowych, uczciwych wyborów w okręgu" – dodał.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. TISZA zdobyła 141 mandatów

Z danych Narodowego Biura Wyborczego, opublikowanych w sobotę, wynika, że na podstawie przeliczenia 99,83 proc. oddanych głosów, ugrupowanie TISZA Petera Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nadal liczone są głosy oddane korespondencyjnie i za granicą. Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

Czytaj też:

