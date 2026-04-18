PiS i Konfederacja popełniły błąd, popierając Orbana? Polaków zapytano o to w sondażu

W wyniku wyborów parlamentarnych, które odbyły się w niedzielę 12 kwietnia, na Węgrzech dojdzie do zmiany władzy. Po 16 latach z funkcji premiera będzie musiał ustąpić Viktor Orban (Fidesz). Nowym premierem Węgier zostanie Peter Magyar, którego ugrupowanie TISZA zdobyło 137 z 199 miejsc w jednoizbowym parlamencie – Zgromadzeniu Narodowym.

Sondaż. PiS i Konfederacja popełniły błąd, wspierając Viktora Orbana?

W nowym sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o to, czy ich zdaniem politycy PiS i Konfederacji popełnili błąd, otwarcie popierając Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.

"Czy Pani/Pana zdaniem politycy PiS i Konfederacji popełnili błąd, popierając Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech?" — brzmiało pytanie zadane w sondażu.

Odpowiedzi "tak" udzieliło 55,5 proc. badanych.

Przeciwnego zdania jest 21,8 proc. ankietowanych.

22,7 proc. nie ma zdania w kwestii poparcia PiS i Konfederacji dla Viktora Orbana.

Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu oceniła, że "58 proc. mężczyzn uważa, że poparcie Viktora Orbana było błędem".

"Podobnego zdania jest 53 proc. kobiet. 62 proc. osób po pięćdziesiątym roku życia postrzega wsparcie ustępującego premiera Węgier za błąd. Tak samo uważa 61 proc. osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym" – czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research dla "Rzeczpospolitej" wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 kwietnia 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Orban udzielił pierwszego wywiadu po przegranych wyborach

Orban udzielił pierwszego wywiadu po przegranych wyborach