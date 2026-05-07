Orban powinien stanąć przed sądem? Węgrzy zabrali głos w sondażu

Sondaż został przeprowadzony przez ośrodek Median, a jego wyniki opublikował tygodnik "HVG".

88 proc. wyborców partii TISZA przyszłego premiera Petera Magyara jest zdania, że Viktor Orban powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za domniemane przestępstwa popełnione w czasie ostatnich 16 lat swoich rządów.

Sondaż: Rośnie poparcie dla partii TISZA

Z sondażu wynika, że niecały miesiąc po wyborach parlamentarnych poparcie partii TISZA wśród węgierskiego społeczeństwa nadal rośnie. Obecnie ugrupowanie Petera Magyara cieszy się 70 proc. poparciem osób, które – zgodnie z sondażem – na pewno wzięłyby udział w wyborach.

"Brakuje słów. TISZA – 70 proc., Fidesz – 23 proc. Bezprecedensowe liczby, bezprecedensowa odpowiedzialność. Prawdziwa praca zaczyna się 9 maja" – napisał na platformie X, komentując wyniki sondażu, Peter Magyar.

Badanie wskazuje również na to, że nastroje społeczne na Węgrzech uległy w ostatnim czasie poprawie. 63 proc. Węgrów uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, zaś 23 proc., że w złym. Od wyborów odsetek optymistów prawie się podwoił.

Wybory na Węgrzech. Zdecydowane zwycięstwo partii TISZA

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia. W 199-osobowym jednoizbowym parlamencie TISZA Petera Magyara zdobyła 141 mandatów, koalicja Fidesz-KDNP – 52 mandaty, a Mi Hazank – sześć. Większość konstytucyjna wynosi 133 mandaty.

Taki wynik gwarantuje TISZY większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbana.

